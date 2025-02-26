Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

Фото: depositphotos/spaxiax

В России необходимо ускорить решение об алиментах для детей в возрасте после 18 лет. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

"Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс РФ нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях", – отметила она.

Как подчеркнула омбудсмен, соответствующий законопроект уже разработан Минюстом РФ и его внесение следует ускорить.

По словам Москальковой, в настоящее время трудоспособные россияне старше 18 лет, которые обучаются в образовательных заведениях, не могут подавать на алименты, однако на практике совершеннолетие не всегда совпадают с финансовой независимостью.

Между тем зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал наделить должников по алиментам черной меткой на "Госуслугах". По мнению парламентария, мужчина, не выплативший алименты в соответствии с законом, не имеет права повторно вступать в брак. Как отметил Милонов, такой человек оставил ребенка в беде из-за того, что "увлекся новой юбкой".

