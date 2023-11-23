Юрист рассказал о получении алиментов, если мужчина не записан в качестве отца ребенка

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Если мужчина не указан в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, то для взыскания алиментов следует установить его отцовство. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на юриста Артема Забельского.

"Если мужчина не отказывается признать ребенка своим, достаточно подать заявление об установлении отцовства в ЗАГС. Однако в случае отказа мужчины, отцовство устанавливается в судебном порядке", – рассказал он.

Как отметил эксперт, доказательствами также являются показания свидетелей, фото- и видеоматериалы, которые будут подтверждать отношения истца и ответчика. Кроме того, суд может назначить молекулярно-генетическую экспертизу (тест ДНК).

"В случае если мужчина уклоняется от проведения назначенной судом экспертизы, игнорирует повестки на судебные разбирательства, закон находится на стороне истца", – добавил Забельский.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о формировании реестра должников по алиментам. Документ предлагает создание такого списка лиц, который станет частью банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

До этого правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание в РФ реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. Он станет частью базы данных Федеральной службы судебных приставов.

В РФ могут создать отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов