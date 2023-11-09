ГД одобрила законопроект о создании реестра должников по алиментам

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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о формировании реестра должников по алиментам. Документ предлагает создание такого списка лиц, который станет частью банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

Согласно пояснительной записке, в реестре будет значиться информация о гражданах, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств. Законопроектом предлагается организовать взаимодействие с Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Также сообщается, что законопроект повлияет на исполнение судебных актов и повысит мотивацию должников.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовительный законопроект об обязанности органов опеки выплачивать детям деньги на период взыскания средств с уклоняющихся от уплаты алиментов родителей. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Размер выплаты в случае одобрения законопроекта будет устанавливаться по решению суда, но не ниже прожиточного минимума в регионе.

До этого правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание в РФ реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. Он станет частью базы данных Федеральной службы судебных приставов. Включать в него будут должников по алиментам, которые находятся в розыске или ранее привлекались к административной или уголовной ответственности.

В РФ могут создать отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов