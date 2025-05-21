В Минюсте предложили ограничить доступ к "Госуслугам" неплательщикам алиментов

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Первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук предложил ограничить доступ к государственным интернет-сервисам, в том числе к "Госуслугам", злостным неплательщикам алиментов. Инициативу он выдвинул на полях XIII Петербургского международного юридического форума, его выступление транслировалось на сайте мероприятия.

Кроме того, ведомство считает необходимым ввести запрет на оформление такими лицами займов. Исключением, по словам Забарчука, должны быть те кредиты, которые взяты для погашения долга по алиментам.

Также министерство предлагает ограничить злостным неплательщикам алиментов возможность поступления на государственную и муниципальную службу. Еще один запрет, который хочет ввести Минюст России, будет связан с покупкой билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт.

Помимо этого, ведомство прорабатывает вопрос о введении запрета в отношении должников по алиментам на открытие счета в банках и осуществление иных банковских операций, а также на покупку и регистрацию недвижимости и транспорта.

По словам Забарчук, все это предложения в настоящее время находятся в стадии проработки. Он напомнил, что на данный момент алименты взыскиваются в рамках 92% исполнительных производств. Однако остается еще много граждан, которые не обеспечены алиментами. Первый замминистра юстиции РФ уточнил, что их количество составляет примерно 120 тысяч человек.

"Казалось бы, 8% (не получающих алименты. – Прим. ред.), но за этим стоят судьбы людей, и это мы обязаны обеспечивать их права, которые гарантированы конституцией", – указал Забарчук, напомнив, что Конституция РФ разрешает вносить корректировки в закон, которые налагают некоторые ограничения на граждан, нарушающих права и свободы иных людей.

Именно поэтому первый замминистра юстиции РФ считает необходимым введение вышеперечисленных мер для того, чтобы у злостных неплательщиков алиментов "земля горела под ногами".

Единый федеральный реестр должников по алиментам заработает в РФ с 25 мая 2025 года. Перечень объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки.

Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта. Это позволит систематизировать данные о неплательщиках и усилить меры взыскания, уверен юрист Александр Хаминский.

