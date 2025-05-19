Единый реестр должников по алиментам заработает в РФ с 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Единый федеральный реестр должников по алиментам заработает в РФ с 25 мая 2025 года. Об этом в беседе с RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Реестр объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки. Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта", – сказал специалист.

Это позволит систематизировать данные о неплательщиках и усилить меры взыскания, уверен Хаминский. Кроме ареста счетов и удержания зарплаты, должников ограничат в праве занимать руководящие должности, управлять авто и могут заблокировать портал "Госуслуг", подчеркнул юрист.

"Уже сейчас должникам стоит активнее взаимодействовать с приставами и решать проблемы до 25 мая 2025 года", – предупредил Хаминский.

Кроме того, права детей остаются неизменными независимо от прекращения брачных отношений между родителями, рассказала в беседе с "Газетой.ру" юрист Наталья Левушкина.

По ее словам, рожденные вне брака дети, но с установленным отцовством, обладают идентичными правами. Поэтому расторжение брачного союза не дает оснований одному из родителей отстраниться от воспитания, даже если ребенок проживает с другим бывшим супругом.



Каждый несовершеннолетний имеет право на проживание и воспитание в семье, образование и уважение личности, право знать своих настоящих родителей, жить вместе с родителями, уверена юрист.

"При раздельном проживании родителей за ребенком сохраняется право на коммуникацию с обоими, даже если они проживают в разных государствах. Родительская обязанность по материальному обеспечению и ответственность за ребенка сохраняется до совершеннолетия", – отметила она.

В это же время понятия "бывший родитель" в законе не прописано. Все вопросы о воспитании ребенка отдельно живущими родителями регулируются добровольным соглашением между экс-супругами, а в ином случае для этого идут в суд. Также определяется и сумма алиментов.

При этом после 10 лет ребенок может выражать свое мнение относительно проживания с конкретным родителем, если есть такой спор. Его мнение учитывается, хоть и не имеет решающего значения.

Кроме того, после смерти родителя дети получают долю наследства наравне с другими претендентами первой очереди, независимо от очередности браков родителя. Даже при наличии завещания такой человек сохраняет статус обязательного наследника и имеет право как минимум на половину той доли, которая полагалась бы ему по закону при отсутствии завещания.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала, что в РФ необходимо ускорить решение об алиментах для детей в возрасте после 18 лет. Дело в том, что трудоспособные россияне старше 18 лет, которые обучаются в образовательных заведениях, не могут подавать на алименты. Но на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью.

