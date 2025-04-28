Реестр неплательщиков алиментов заработает с 25 мая 2025 года

Фото: depositphotos/Tiko0305

Сразу несколько важных изменений вступят в силу в мае 2025 года. Среди них ежемесячная надбавка к пенсии для некоторых категорий граждан, введение статуса ветерана боевых действий для защитников территории РФ от вторжения и создание реестра неплательщиков алиментов.

Доплаты к пенсии

С 1 мая ежемесячная надбавка к пенсии изменится у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Им положены дополнительные выплаты за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда. Деньги перечислят за счет средств, перечисленных работодателями.

Сумма надбавки будет у каждого своя, так как она зависит от среднемесячного заработка сотрудника и стажа его работы. Сама же корректировка плановая, так как по закону должна происходить четыре раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Статус ветерана боевых действий

С 2 мая вступит в силу закон, по которому участвующие в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ получат статус ветерана или инвалида боевых действий. В частности, это касается бойцов, выбивавших формирования ВСУ из Курской области.

Кроме военных (в том числе уволенных в запас), на статус могут претендовать представители добровольческих формирований, сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Мера необходима, так как до вступления документа в силу они считаются участниками контртеррористической операции (КТО). Из-за этого бойцы не могли претендовать на этот статус, который дает дополнительные льготы и преференции.

Иноагенты

С 2 мая иностранными агентами могут признать тех, кто содействует исполнению решений международных организаций, в деятельности которых не участвует Россия. К таким, например, относится Международный уголовный суд (МУС).

Также иноагентсткий статус распространится на граждан, которые помогают работе иностранных госорганов в деятельности против безопасности РФ. Это же относится к вовлекающим других лиц для сбора военно-технических данных с целью их использования против интересов России.

Ответственность за информацию о диверсиях

С 2 мая уголовная ответственность будет грозить тем, кто не передал информацию в правоохранительные органы о подготовке диверсии. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей либо в размере зарплаты, принудительные работы или лишение свободы на срок до 1 года.

"В условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны. Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений", – цитировал сайт Госдумы соавтора поправок, главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Реестр неплательщиков алиментов

С 25 мая заработает реестр неплательщиков алиментов. В него внесут данные о должниках, которые находятся в розыске, а также привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату. Сама база будет открытой, а при попадании в нее гражданина оповестят в течение суток. Сведения о долгах останутся в базе до их погашения.

Кроме того, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет получать актуальные данные о трудоустройстве алиментщиков. Для этого ведомство наладит взаимодействие с Социальным фондом через единую электронную систему.

Упрощенные переводы

С 30 мая для физлиц вводится ограничение на сумму перевода по упрощенной идентификации без открытия банковского счета – максимум 100 тысяч рублей. Чтобы отправить эти деньги, понадобятся ФИО и паспортные данные.

А вот для сумм выше 100 тысяч законом предусмотрена полная идентификация: вдобавок к ФИО и паспорту нужны будут сведения о месте и дате рождения, а также ИНН и адрес. Если же перевод совершает иностранец – проверят еще и на законность его пребывания на территории РФ.

Персональные данные

С 30 мая россиян будут жестче наказывать за утечку персональных данных. По новому закону штраф для граждан составит от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 600 тысяч, для компаний – от 5 до 15 миллионов рублей. Итоговая сумма зависит от объема утечки.

За повторное нарушение штраф для компаний составит до 3 процентов от годового оборота, должностных лиц ждут взыскания на сумму до 1,2 миллиона рублей. Также наказание предусмотрено за обработку биометрии на сервисах госорганов без аккредитации – до 2 миллионов.

