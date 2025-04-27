Профессор Виноградов: пенсия вырастет вдвое при выходе на нее на 10 лет позже

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Увеличить размер пенсии помогут участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.

Он напомнил, что при оформлении пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста коэффициент повышения выплаты составит 1,36, а начисляемых баллов – 1,45. Если же гражданин выйдет на пенсию через десять лет, то эти коэффициенты составят 2.11 и 2.32 соответственно.

Кроме того, повлиять на размер пенсии можно за счет участия в программе долгосрочных сбережений, если позволяет ежемесячный доход. Виноградов заявил, что государство софинансирует эту программу, добавляя до 36 тысяч рублей в год к средствам гражданина, а также страхует деньги человека. Если же в жизни произошли чрезвычайные ситуации, то вложения можно забрать досрочно без потери накопленного дохода. Чтобы начать формировать сбережения, нужно заключить договор с НПФ, являющимся оператором программы.

Профессор также рассказал, что если у гражданина не достаточно стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости, то он может их докупить. Минимальная стоимость 1 балла рассчитывается как МРОТ, умноженный на 12 месяцев и на 22% тарифа страховых взносов.

Ранее сообщалось, что досрочно получить пенсию за май смогут те россияне, которым выплата по стандартному графику поступает через банк в период с 1-го по 5-е число. Этой категории граждан поступит пенсия до 30 апреля.

Более шести миллионов россиян пенсионного возраста получают социальную доплату к пенсии, чтобы их доход соответствовал прожиточному минимуму пенсионера (ПМП). По состоянию на 31 декабря прошлого года в системе Соцфонда на учете состояло 6,1 миллиона граждан, которые получали такие социальные доплаты.