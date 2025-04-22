Соцфонд рассказал о досрочной выплате пенсий за май

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Досрочно получить пенсию за май смогут те россияне, которым выплата по стандартному графику поступает через банк в период с 1-го по 5-е число. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Этой категории граждан поступит пенсия до 30 апреля, уточнили в ведомстве. Досрочная выплата касается всех видов пенсий, в том числе страховых и социальных. При этом в том случае, если вместе с пенсией россиянам поступали иные выплаты от Соцфонда, то они также будут досрочно направлены на счет.

По стандартному графику выплаты через банки будут осуществляться с 6 мая. Изменения не затрагивают тех, кому поступает пенсия через "Почту России". Эта категория граждан сможет получить средства за май в привычные для них даты, заключили в Соцфонде.

Более того, в мае смогут получить прибавку к пенсии ветераны Великой Отечественной войны, работники тыла, а также граждане, которым в апреле исполнилось 80 лет. Например, последняя категория россиян в этом месяце получит удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила, что для получателей соцпенсии изменений в мае не произойдет. Она объяснила, что у них уровень выплат уже вырос в апреле почти на 15%.

