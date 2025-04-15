Депутат Бессараб назвала категории граждан, которые получат прибавку к пенсии в мае

15 апреля, 13:48Общество
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Ветераны Великой Отечественной войны, работники тыла, а также граждане, которым в апреле исполнилось 80 лет, получат прибавку к пенсии в 2025 году. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, для получателей соцпенсии изменений в мае не произойдет, так как у них уровень выплат уже вырос в апреле почти на 15 процентов.
Кроме того, к 80-летию Победы единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей из федерального бюджета получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В свою очередь, бывшие узники концлагерей и те, кто работал в тылу, получат по 55 тысяч, отметила Бессараб.
"Этим, конечно, не ограничится, потому что многие региональные бюджеты также предусмотрели выплаты для своих ветеранов", – отметила депутат.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года индексация страховых пенсий в России будет осуществляться два раза в год. Начиная с 1 февраля она будет происходить, учитывая уровень инфляции за прошедший год, и с 1 апреля – с учетом доходов Социального фонда за аналогичный период.