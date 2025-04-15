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15 апреля, 13:48

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Депутат Бессараб назвала категории граждан, которые получат прибавку к пенсии в мае

В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в мае

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Ветераны Великой Отечественной войны, работники тыла, а также граждане, которым в апреле исполнилось 80 лет, получат прибавку к пенсии в 2025 году. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, для получателей соцпенсии изменений в мае не произойдет, так как у них уровень выплат уже вырос в апреле почти на 15 процентов.

Однако граждане, которым в апреле исполнится 80 лет, с мая начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Сейчас она составляет 8 907 рублей 70 копеек, удвоенная будет – 17 815 рублей и 40 копеек.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Кроме того, к 80-летию Победы единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей из федерального бюджета получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В свою очередь, бывшие узники концлагерей и те, кто работал в тылу, получат по 55 тысяч, отметила Бессараб.

"Этим, конечно, не ограничится, потому что многие региональные бюджеты также предусмотрели выплаты для своих ветеранов", – отметила депутат.

Что касается сроков пенсионных выплат в мае, то граждане, обычно получающие деньги в первых числах месяца, в апреле получат пенсию и за май тоже. Все выплаты, которые приходятся на праздничные дни, будут перечислены заранее.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года индексация страховых пенсий в России будет осуществляться два раза в год. Начиная с 1 февраля она будет происходить, учитывая уровень инфляции за прошедший год, и с 1 апреля – с учетом доходов Социального фонда за аналогичный период.

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Трошина Любовь

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