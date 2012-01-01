Юрист Русяев назвал три способа увеличить размер пенсии

Выход на пенсию позже срока может увеличить выплаты почти вдвое, напомнили в Госдуме. И это далеко не единственный способ увеличить размер начислений. Подробнее – в материале Москвы 24.

Щедрая отсрочка

Россияне при выходе на пенсию не изучают все альтернативные возможности и из-за этого теряют в выплатах. Об этом изданию Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что отсрочка выхода на заслуженный отдых на несколько лет может увеличить размер начислений. Это допустимо в ситуациях, когда при достижении пенсионного возраста люди все еще чувствуют в себе силы и желание работать дальше.





Светлана Бессараб депутат Госдумы За пять лет работы можно повысить пенсию на 40 процентов, если не получать ее в этот срок.

Юрист Илья Русяев в беседе с Москвой 24 объяснил, что изменение в начислениях будут происходить за счет применения повышающего коэффициента, на который будут умножены накопленные за трудовой стаж баллы и фиксированная сумма выплат. И с каждым полным годом работы в пенсионном возрасте он повышается.

"Размер страховой пенсии по старости в России рассчитывается по формуле, в которой учитываются индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), его стоимость на момент выхода на пенсию, а также фиксированная выплата, ежегодно индексируемая государством", – объяснил специалист.





Илья Русяев юрист И если выйти на пенсию на 5 лет позже положенного срока, то фиксированная часть выплаты увеличится примерно на 36%, а стоимость каждого накопленного балла – на 45%.

При этом, чтобы получать пенсию, россияне должны выполнить три обязательных условия:



достичь определенного возраста: для женщин он составляет 59 лет, а для мужчин – 64 года;

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

накопить более 30 пенсионных коэффициентов.

В Социальном фонде России (СФР) напомнили, что цена одного пенсионного балла в настоящий момент составляет 145,69 рубля, а фиксированная доплата к страховой пенсии по старости – 8 907,70 рубля.

Другие способы

Юрист Илья Русяев указал, что существуют и другие способы повысить пенсию, кроме отложенного завершения трудовой деятельности.

"Например, человек может добровольно делать взносы в СФР, даже если он работает неофициально или временно не трудится вовсе", – рассказал эксперт.





Илья Русяев юрист Эти деньги идут на индивидуальный лицевой счет и дают дополнительные пенсионные баллы.

Другой способ – заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или присоединиться к программе долгосрочных сбережений. Эти накопления не влияют на страховую часть пенсии, но позволят сформировать дополнительный доход после выхода на заслуженный отдых, объяснил Русяев.

При этом пенсионеры могут официально работать, не только не теряя при этом государственные выплаты, но и увеличивая их размер за счет стажа, указал юрист.

"До 2025 года размер выплат для работающих пенсионеров не пересматривался – то есть пенсия оставалась на уровне, установленном при выходе, без ежегодных индексаций, которые получали неработающие", – объяснил юрист.





Илья Русяев юрист В этом году ситуация изменилась: индексацию вернули и теперь работающим пенсионерам тоже повышают выплаты. Но делают это только раз в год на основе перерасчета, который происходит автоматически из взносов работодателя за прошедший год.

В то же время сильно увеличить пенсию за счет такого варианта не получится, добавил юрист. За работу в пенсионном возрасте можно будет накопить максимум 3 балла в год (наибольшее количество баллов для не пенсионеров – 10).