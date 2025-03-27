Депутат Бессараб: свыше 4 млн россиян получат проиндексированные соцпенсии с 1 апреля

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С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, мера затронет граждан, которым предназначены выплаты по инвалидности, потере кормильца и старости, а это примерно 4 миллиона 200 тысяч человек, отметила депутат.

Конечная сумма будет зависеть от размера пенсий в каждом регионе, пояснила Бессараб.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов При этом выплаты не должны быть ниже прожиточного минимума на пенсионера: 15 250 рублей на федеральном уровне, и 17 897 рублей – в столице.

Также депутат добавила, что индексация произойдет автоматически, подавать какие-либо документы или заявления не нужно.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в январе 2025 года в России изменились показатели начисления пенсионных баллов. В результате стоимость одной единицы увеличилась почти на 10 рублей – с 133,05 до 142,76 рубля. Кроме того, на 600 рублей больше стали фиксированные выплаты и выросли с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.