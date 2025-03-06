Депутат Чаплин: индексация показателей для расчета пенсий произошла в России в 2025 году

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В январе 2025 года в России провели индексацию основных показателей для расчета пенсий, сообщает News.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

"Стоимость одного пенсионного балла увеличилась почти на 10 рублей и составила 142,76 рубля (ранее – 133,05 рубля)", – подчеркнул депутат.

При этом фиксированная выплата также выросла, составив 8 728,73 рубля. Это примерно на 600 рублей больше предыдущего значения – 8 134,88 рубля. Главным фактором для достойной пенсии является размер официальной зарплаты, добавил Чаплин. По его словам, именно от нее зависит число пенсионных баллов, которые, в свою очередь, влияют на сумму будущей страховой пенсии.

"Для получения одного пенсионного коэффициента необходимо иметь годовой доход не менее 275,9 тысячи рублей, что составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц", – объяснил парламентарий.

Таким образом, чем больше баллов будет у гражданина за весь трудовой период, тем выше будет его пенсия. Чтобы в 2025 году выйти на страховую пенсию, необходимо получить не менее 30 баллов. При этом в систему коэффициентов засчитываются периоды декретного отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, а также служба в армии по срочному призыву.

"Важно понимать, что эти изменения направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. Зная, как работает система начисления баллов и какие возможности существуют для их увеличения, будущие пенсионеры смогут более эффективно планировать свою трудовую деятельность", – заключил депутат.

Ранее эксперты предупредили россиян об опасности лишиться премии при достижении определенного возраста. Дело в том, что неофициальное трудоустройство грозит невыходом на страховую пенсию. Поэтому гражданин сможет претендовать только на социальную пенсию, но ее выплата начнется на пять лет позже.

