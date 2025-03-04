Доцент Иванова-Швец: неофициальное трудоустройство грозит лишением пенсии

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Неофициальное трудоустройство грозит лишением пенсии при достижении определенного возраста. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством "Прайм".

Экономист обратила внимание, что некоторые россияне не думают о своем будущем, а после перекладывают ответственность за маленькую пенсию на государство. Однако если не делать отчисления в Социальный фонд с дохода в размере 30 тысяч рублей, размер пенсии уменьшится на 300 рублей в месяц.

"А если человек так работает 10 и более лет? Могут быть потеряны сотни тысяч рублей и годы стажа", – отметила она.

В результате этого у гражданина может не хватить трудового стажа или пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости, указала Иванова-Швец. В таком случае он сможет претендовать только на социальную пенсию, но ее выплата начнется на пять лет позже.

Ранее россиянам рассказали, что в текущем году на пенсию смогут досрочно выйти военные, сотрудники вредных производств и многодетные матери. По словам депутата Сергея Гаврилова, на назначение досрочной пенсии также имеют право граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, и россияне, которые долго работали и платили страховые взносы.