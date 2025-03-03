Депутат Чаплин: социальные пенсии увеличат на почти 15% с 1 апреля

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Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года будут увеличены на 14,75%, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

Решение принято из-за роста прожиточного минимума пенсионера в стране за 2024 год и направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пояснил депутат. Эта мера коснется всех, кто в силу разных обстоятельств не смог наработать нужный трудовой стаж для получения страховой пенсии.

Индексация затронет около 3,5 миллиона получателей соцпенсий, а также порядка 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. В их число входят не только ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, но и лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, а также другие категории граждан, нуждающиеся в поддержке государства.

На эти цели в российском бюджете на 2025 год предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

"Для тех граждан, чья социальная пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, будет произведена социальная доплата, чтобы довести их пенсионное обеспечение до установленного уровня", – заключил Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предупредил самозанятых граждан о риске остаться без страховой пенсии, если они добровольно не будут формировать будущие выплаты. Из 12 миллионов человек, выбравших такой вид занятости, лишь 1% застраховал себя в Социальном фонде.

Остальные рискуют недополучить баллы и стаж для страховой пенсии, из-за чего им придется официально работать, зарабатывать эти баллы и стаж, и либо докупать их, либо ждать еще пять лет до назначения социальной пенсии.

