Экономист Сорокина: россияне могут забрать накопительную пенсию в 55 и 60 лет

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Завкафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала агентству "Прайм", когда россияне могут забрать накопительную часть пенсии.

Эксперт напомнила, что накопительная пенсия формировалась с 2002 по 2013 годы. В данный период работодатели отчисляли страховщикам определенный процент от зарплаты работников. Индивидуальные предприниматели также участвовали в формировании накопительной части пенсии.

В отличие от страховой пенсии, возраст выплат по накопительной части не менялся, рассказала Сорокина. Для мужчин этот возраст составляет 60 лет, для женщин – 55 лет.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в Соцфонд РФ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Можно получить всю сумму сразу, если она не превышает 412 тысяч рублей. Если же она больше, то гражданину начисляют ежемесячные выплаты.

Сервис "Жизненная ситуация" для выхода на пенсию был запущен ранее на "Госуслугах". Также там можно узнать о мерах соцподдержки и других льготах.

В свою очередь, в Госдуме предупреждали, что граждане, осуществляющие трудовую деятельность как самозанятые, рискуют остаться без страховой пенсии, если добровольно не начнут формировать будущие выплаты.