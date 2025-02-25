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Сервис "Жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на "Госуслугах". Также там можно узнать о мерах соцподдержки и других льготах, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

По его данным, в сервисе объединены назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета, доставка пенсии и соцвыплат, справка о размере пенсий и иных выплат, получение выписки из трудовой книжки.

С запуском сервиса сроки получения госуслуг снизятся вдвое, до 5 дней, а число необходимых документов уменьшится в 6 раз, до 3 единиц. Кроме того, количество визитов сократится с 5 до 1.

Планируется, что функционал "Жизненной ситуации" будет расширяться. До конца 2025 года россияне, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, смогут получать сведения без заявлений в проактивном режиме.

В этом году планируется запустить еще 340 сервисов.

В декабре прошлого года заработал сервис "Жизненная ситуация" для открытия бизнеса. При необходимости предприниматель может зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать меру поддержки. Как отметил Григоренко, в настоящее время основная задача по развитию портала состоит в "приведении сервисов к жизненной ситуации".

