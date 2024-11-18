Сервис для восстановления документов запустили на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

На портале "Госуслуги" запустили сервис "Жизненная ситуация", который поможет гражданам России восстановить внутренний и заграничный паспорт при его порче, утере или краже, полис ОМС или водительское удостоверение, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Кроме того, с помощью сервиса можно восстановить пенсионные документы и документы об образовании. Также пользователи смогут узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН.

В бумажном виде документы восстанавливать не нужно. Они всегда будут доступны россиянам в электронном формате, который имеет такое же значение, как и физическая версия, подчеркнул Григоренко.

Предполагается, что в 2025 году благодаря использованию сервиса "Жизненная ситуация" время оформления необходимых документов уменьшится в 1,7 раза. В среднем срок оформления сократится с 50 до 30 дней.

Также планируется сократить количество требуемых документов. Их число уменьшится с 17 до 13. Помимо этого, ожидается снижение количества личных визитов в госорганы. Вместо 15 визитов в среднем будет достаточно 6.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предоставляющий возможность подачи заявления на оформление российского гражданства по рождению в электронной форме. Авторы инициативы считают, что данная мера позволит сократить временные, организационные и иные издержки для граждан, которые предусмотрены в связи с необходимостью присутствия заявителя как при подаче заявления, так и при получении результата его рассмотрения.

