Будущее – уже в Москве: как технологии изменили повседневную жизнь в столице

Умные технологии не первый год делают жизнь в Москве все более удобной: в смартфоны переезжают медкарты, собрания соседей, учеба в школе и многое другое. О последних обновлениях умного города расскажет спецпроект о технологиях "Умная Москва" в рамках программы "Техно" на телеканале Москва 24.
Дом – все умнее
С помощью умных сервисов москвичи могут экономить время и решать бытовые задачи дистанционно. Например, чтобы освободить квартиру от ненужного хлама, можно воспользоваться услугой "Вывоз ненужных вещей". Достаточно оформить онлайн-заявку, и специалисты заберут сломанную или старую крупную бытовую технику, а также тяжелые металлические предметы.
В другом сервисе, "Вызов мастера", можно составить онлайн-заявку на ремонт сантехники, домофона или входной двери. Список тем для обращения регулярно пополняется.
А для тех, кто планирует переехать в пределах города, существует "Переезд в Москве". С помощью цифровой платформы пользователи могут узнать, как:
- зарегистрироваться по новому адресу;
- записать детей в школу или детский сад;
- прикрепиться к поликлинике и решить другие важные вопросы.
Информацию сервис предоставляет в виде пошаговых инструкций. При этом отдельно составлены рекомендации для семей, в которых ожидается пополнение.
Кроме того, на платформе "Электронный дом" представлена вся полезная информация для москвичей, живущих в многоэтажках. В разделе "База знаний" можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников, а на странице "Вопросы и ответы" москвичам расскажут, как фиксировать показания счетчиков и оплачивать счета, что такое гостевой доступ, как получать баллы за активность, устраивать опросы, собрания и не только. Информация на платформе регулярно дополняется, в настоящее время к ней подключены 99% столичных домов.
Развивать город
С помощью московских сервисов жители столицы могут также сделать город еще лучше. Например, сообщить о ситуации, связанной с уборкой территории двора, можно на столичный портал "Наш город". Ежедневно с его помощью устраняется около 3,5 тысячи недочетов по обращениям жителей.
Они оперативно сигнализируют об этом и помогают городским службам быстрее устранять проблемы.
С помощью платформы "Город заданий" пользователи могут лично участвовать в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания, сформированные органами исполнительной власти, к примеру: сдать на утилизацию новогодние елки, сфотографировать различные объекты и другое. За успешное выполнение начисляются баллы, которые можно обменять на призы и подарки на сайте "Миллион призов".
"Активный гражданин" – проект для тех, кто хочет изменить город к лучшему. Это официальное приложение правительства Москвы, которое было создано по поручению Сергея Собянина.
Каждую неделю на обсуждение выносятся важные для города вопросы: от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования. Выражая свое мнение, пользователь помогает органам власти принимать верные решения.
Результаты электронных голосований затем воплощают в жизнь. А пользователи получают за это баллы, которые затем можно обменять на городские услуги. Самые активные участники проекта становятся гостями уникальных городских мероприятий.
Интеллектуальный транспорт
Точно узнать, где находится нужный электробус или трамвай, можно с помощью онлайн-карты в приложении "Московский транспорт". Все благодаря тому, что 100% подвижного состава наземного пассажирского транспорта столицы оборудованы датчиками ГЛОНАСС: каждые 10–15 секунд они передают информацию о своем местоположении в ЦОДД. В свою очередь, искусственный интеллект:
- анализирует полученные данные;
- учитывает дорожную обстановку, планируемый маршрут и скорость движения;
- рассчитывает точный прогноз прибытия транспорта (он же отображается в приложении, а также на электронных табло остановок и экранах в автобусах, электробусах и трамваях).
Кроме того, в приложении есть и другие функции, которые делают поездки комфортнее. Например, пользователь может быстро найти самый удобный маршрут: достаточно выбрать точку А и Б, а умные алгоритмы за пассажира рассчитают время в пути и предложат подходящий вариант.
Также можно воспользоваться услугой "По пути". Она позволяет вызвать мини-автобус на нужную точку, как такси, и доехать до метро или соцобъектов по цене общественного транспорта.
В прошлом году появилась еще одна функция, которая помогает не проехать нужную остановку. Перед началом следования по маршруту нужно включить уведомление о выходе из транспорта, и оно придет в нужный момент.
Кстати, остановки в столице вскоре тоже обновятся. Экраны станут сенсорными – получится построить маршрут и выбрать удобный, не используя смартфон. Кроме того, остановки будут отслеживать температуру: если она будет некомфортной, включится подогрев. Все эти технологии будут работать за счет солнечной энергии, что сделает их автономными.
Здоровье онлайн
Каждый второй житель Москвы уже имеет доступ к сервису "Электронная медицинская карта" – это полноценная альтернатива бумажной версии документа.
Умный сервис начал работать в январе 2020 года. Тогда горожане могли посмотреть в нем протоколы осмотров врачей, результаты исследований и выписки из стационаров. За четыре года медкарта стала удобнее и информативнее. Например, в детской:
- доступна информация о прививках;
- справки о болезни;
- рекомендации по освобождению от посещения школы.
Во взрослой:
- данные о больничных листах;
- направления на консультации, исследования и процедуры;
- есть возможность записи к специалистам.
Кроме того, на платформе есть "Дневник здоровья", который пациент может самостоятельно заполнять каждый день: вносить данные о температуре тела, пульсе, уровне сахара в крови и так далее. Это помогает врачам отслеживать динамику показателей организма и точнее назначать лечение.
Также в сервисе доступен раздел с электронными рецептами – его пользователь может открыть в смартфоне и показать в аптеке.
В этом году "Электронную медицинскую карту" усовершенствовали и добавили в нее новый раздел "Мои госпитализации". Теперь пациенты государственных стационаров впервые в мире могут отслеживать сведения о ходе своего лечения в больнице онлайн.
Все для питомцев
Около 130 тысяч раз москвичи воспользовались суперсервисом "Мой питомец" за полгода с момента запуска: с его помощью можно не только ознакомиться с информацией обо всех ветуслугах, которые предоставляет город, но и воспользоваться онлайн наиболее востребованными.
Одна из ключевых возможностей суперсервиса – доступ к электронной амбулаторной карте. Он появляется, как только горожанин добавит на mos.ru сведения о питомце в личный кабинет.
Интерфейс карты состоит из интерактивных блоков – в них отображаются данные об актуальных записях к ветврачу (их можно отменять или переносить) и уже прошедших приемах, информация об обработках от эктопаразитов и глистов, вакцинациях, а также результаты исследований и анализов. При необходимости ее можно скачать – это может пригодиться в поездке.
Кроме того, создан один из самых популярных разделов – "Жизненные ситуации", где можно получить исчерпывающие ответы и алгоритмы действий. Эксперты городского комитета ветеринарии составили более 40 статей по 10 ключевым темам. Раздел расскажет о первых шагах для тех, кто завел кошку, собаку или необычного питомца, как подготовиться к путешествиям, что делать, если животное потерялось, и многое другое.
"Мой питомец" также позволяет записаться в ветклинику онлайн и вызвать специалиста на дом. Услуги доступны всем пользователям портала mos.ru.
Цифровые документы
Для упрощения пользования всеми сервисами есть приложение "Мой ID": с его помощью можно собрать в одном месте сведения о 12 документах, в том числе российском и заграничном паспортах, ИНН, водительском удостоверении. Это делает процесс заполнения различных заявлений и онлайн-форм значительно проще, а также позволяет отправить данные доверенным лицам. Сведения о некоторых документах представлены в виде QR- или штрихкода, по которому можно получать услуги в столичных учреждениях.
Воспользоваться им может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru – достаточно авторизоваться в приложении с помощью своей учетной записи.
Информация, которую использует приложение, хранится не на телефоне пользователя, а в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями информационной безопасности. Кроме того, можно установить вход по ПИН-коду или отпечатку пальца.
Любая прогулка – экскурсия
Превратить обычную прогулку в увлекательную экскурсию можно с помощью портала "Узнай Москву". Он доступен не только на сайте, но и в мобильном приложении.
В системе собрана информация о более чем четырех тысячах различных исторических объектов – памятниках, музеях, парках, зданиях. Последний раздел – самый популярный: в прошлом году его посетили свыше 75,5 тысячи раз. В нем содержатся фотографии и описания более чем 2,3 тысячи старинных домов, усадеб и других сооружений, ставших неотъемлемой частью архитектурного облика столицы.
Кроме того, востребованы и маршруты. Это более 260 вариантов прогулок по Москве, составленных при участии краеведов, писателей, журналистов и самих жителей. К каждому маршруту приложен аудиогид, который можно включить в фоновом режиме. При этом в приложение встроен навигатор, который подсказывает, на какой улице свернуть и как пройти к следующей достопримечательности.
Школа высоких технологий
В свою очередь, "Московская электронная школа" (МЭШ) – это информатизация и цифровизация образования.
Информатизация – это обеспечение школ новым и безопасным для здоровья оборудованием: ноутбуками для учителей, интерактивными панелями, серверами, Wi-Fi-точками с высокоскоростным доступом в интернет, системой видеонаблюдения и турникетами на входе. В рамках МЭШ уже установлено более 36 тысяч точек доступа к Wi-Fi, более одной тысячи серверов, поставлено почти 33 тысячи ноутбуков для преподавателей и 13 тысяч интерактивных панелей.
Что получают родители?
Школа становится прозрачной и открытой: теперь оценки, актуальное расписание и домашние задания всегда под рукой – в едином Электронном журнале и дневнике.
В любой момент – по дороге на работу, во время обеденного перерыва или в свободную минуту – родители могут посмотреть, что получил ребенок за домашнее задание и как справился с контрольной, узнать, какие предметы даются лучше всего, быть в курсе последних школьных новостей. Там же в режиме чата можно напрямую обратиться к учителю, задать вопрос или предупредить, если школьник пропустит занятие по болезни или семейным обстоятельствам.
Москвичи уже хорошо знакомы с Электронным журналом и дневником: у сервиса 1,5 миллиона пользователей, 750 тысяч которых посещают ресурс еженедельно.
Еще одна часть МЭШ – это система "Проход и питание" ("Москвенок"). С ее помощью родитель видит, когда ребенок пришел в школу и не забыл ли поесть в столовой.
Что получают ученики?
Традиционные уроки теперь дополняет работа с интерактивной панелью и электронными материалами. Дети получают знания в привычной и интересной среде:
- развивают воображение, рисуя стереометрические фигуры на интерактивной панели и рассматривая 3D-модели
- учат уроки по электронным учебникам и оставляют прямо в них заметки
- посещают виртуальные лаборатории
- смотрят познавательные видео
- знакомятся с профессиями в специально оборудованных кабинетах и играют в образовательные онлайн-игры
Причем учиться и углублять знания по любимым предметам можно и за пределами школы: при простуде из дома или в путешествиях на каникулах – для этого нужен только стабильный доступ в интернет. В библиотеке МЭШ хранятся учебники по всем предметам школьной программы – всего 287 учебников от издательств и 526 учебных пособий, а также 300 художественных произведений школьной программы.
А еще частью МЭШ является популярная у детей и учителей "Школа новых технологий" – это внеурочные занятия по робототехнике, на которых дети сами делают мобильные приложения и внедряют IoT-решения.
Что получают учителя?
Учитель в МЭШ сам выбирает формат учебника и сценарий урока и определяет, в чем технологии могут ему помочь. Бумажной волокиты становится меньше: не нужно вручную переписывать список класса, план урока и домашние задания. Оценки в электронный журнал проставляются в пару кликов с любого гаджета, а методический план автоматически подгружается из ранее загруженного календарно-тематического планирования.
Текущие средние баллы теперь рассчитываются компьютером, что помогает родителям сориентироваться в общей успеваемости ребенка.
Постепенно программа возьмет на себя проверку контрольных и домашних работ и прочую рутину. У учителя останется больше времени для общения с учениками и творчества: чтобы задействовать техническую оснащенность класса и сделать уроки интереснее.
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