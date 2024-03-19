Будущее – уже в Москве: как технологии изменили повседневную жизнь в столице

Умные технологии не первый год делают жизнь в Москве все более удобной: в смартфоны переезжают медкарты, собрания соседей, учеба в школе и многое другое. О последних обновлениях умного города расскажет спецпроект о технологиях "Умная Москва" в рамках программы "Техно" на телеканале Москва 24.

Дом – все умнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С помощью умных сервисов москвичи могут экономить время и решать бытовые задачи дистанционно. Например, чтобы освободить квартиру от ненужного хлама, можно воспользоваться услугой "Вывоз ненужных вещей". Достаточно оформить онлайн-заявку, и специалисты заберут сломанную или старую крупную бытовую технику, а также тяжелые металлические предметы.

В другом сервисе, "Вызов мастера", можно составить онлайн-заявку на ремонт сантехники, домофона или входной двери. Список тем для обращения регулярно пополняется.

А для тех, кто планирует переехать в пределах города, существует "Переезд в Москве". С помощью цифровой платформы пользователи могут узнать, как:

зарегистрироваться по новому адресу;

записать детей в школу или детский сад;

прикрепиться к поликлинике и решить другие важные вопросы.

Информацию сервис предоставляет в виде пошаговых инструкций. При этом отдельно составлены рекомендации для семей, в которых ожидается пополнение.

Кроме того, на платформе "Электронный дом" представлена вся полезная информация для москвичей, живущих в многоэтажках. В разделе "База знаний" можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников, а на странице "Вопросы и ответы" москвичам расскажут, как фиксировать показания счетчиков и оплачивать счета, что такое гостевой доступ, как получать баллы за активность, устраивать опросы, собрания и не только. Информация на платформе регулярно дополняется, в настоящее время к ней подключены 99% столичных домов.

Развивать город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью московских сервисов жители столицы могут также сделать город еще лучше. Например, сообщить о ситуации, связанной с уборкой территории двора, можно на столичный портал "Наш город". Ежедневно с его помощью устраняется около 3,5 тысячи недочетов по обращениям жителей.

около 140 тысяч недочетов в содержании дворов и дорожной инфраструктуры. Нейросети умеют быстро находить на скриншотах с камер городского видеонаблюдения переполненные мусорные контейнеры, стертую разметку, неубранный снег и другие нарушения. Нейросеть тоже на страже чистоты в Москве: в 2023 году искусственный интеллект помог коммунальным службам выявитьв содержании дворов и дорожной инфраструктуры. Нейросети умеют быстро находить на скриншотах с камер городского видеонаблюдения переполненные мусорные контейнеры, стертую разметку, неубранный снег и другие нарушения. Они оперативно сигнализируют об этом и помогают городским службам быстрее устранять проблемы.



С помощью платформы "Город заданий" пользователи могут лично участвовать в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания, сформированные органами исполнительной власти, к примеру: сдать на утилизацию новогодние елки, сфотографировать различные объекты и другое. За успешное выполнение начисляются баллы, которые можно обменять на призы и подарки на сайте "Миллион призов".

"Активный гражданин" – проект для тех, кто хочет изменить город к лучшему. Это официальное приложение правительства Москвы, которое было создано по поручению Сергея Собянина.

Каждую неделю на обсуждение выносятся важные для города вопросы: от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования. Выражая свое мнение, пользователь помогает органам власти принимать верные решения.

Результаты электронных голосований затем воплощают в жизнь. А пользователи получают за это баллы, которые затем можно обменять на городские услуги. Самые активные участники проекта становятся гостями уникальных городских мероприятий.

Интеллектуальный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Точно узнать, где находится нужный электробус или трамвай, можно с помощью онлайн-карты в приложении "Московский транспорт". Все благодаря тому, что 100% подвижного состава наземного пассажирского транспорта столицы оборудованы датчиками ГЛОНАСС: каждые 10–15 секунд они передают информацию о своем местоположении в ЦОДД. В свою очередь, искусственный интеллект:

анализирует полученные данные;

учитывает дорожную обстановку, планируемый маршрут и скорость движения;

рассчитывает точный прогноз прибытия транспорта (он же отображается в приложении, а также на электронных табло остановок и экранах в автобусах, электробусах и трамваях).

Кроме того, в приложении есть и другие функции, которые делают поездки комфортнее. Например, пользователь может быстро найти самый удобный маршрут: достаточно выбрать точку А и Б, а умные алгоритмы за пассажира рассчитают время в пути и предложат подходящий вариант.

Также можно воспользоваться услугой "По пути". Она позволяет вызвать мини-автобус на нужную точку, как такси, и доехать до метро или соцобъектов по цене общественного транспорта.

В прошлом году появилась еще одна функция, которая помогает не проехать нужную остановку. Перед началом следования по маршруту нужно включить уведомление о выходе из транспорта, и оно придет в нужный момент.

Кстати, остановки в столице вскоре тоже обновятся. Экраны станут сенсорными – получится построить маршрут и выбрать удобный, не используя смартфон. Кроме того, остановки будут отслеживать температуру: если она будет некомфортной, включится подогрев. Все эти технологии будут работать за счет солнечной энергии, что сделает их автономными.

Здоровье онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Каждый второй житель Москвы уже имеет доступ к сервису "Электронная медицинская карта" – это полноценная альтернатива бумажной версии документа.

Умный сервис начал работать в январе 2020 года. Тогда горожане могли посмотреть в нем протоколы осмотров врачей, результаты исследований и выписки из стационаров. За четыре года медкарта стала удобнее и информативнее. Например, в детской:

доступна информация о прививках;

справки о болезни;

рекомендации по освобождению от посещения школы.

Во взрослой:

данные о больничных листах;

направления на консультации, исследования и процедуры;

есть возможность записи к специалистам.

Кроме того, на платформе есть "Дневник здоровья", который пациент может самостоятельно заполнять каждый день: вносить данные о температуре тела, пульсе, уровне сахара в крови и так далее. Это помогает врачам отслеживать динамику показателей организма и точнее назначать лечение.

Также в сервисе доступен раздел с электронными рецептами – его пользователь может открыть в смартфоне и показать в аптеке.

В этом году "Электронную медицинскую карту" усовершенствовали и добавили в нее новый раздел "Мои госпитализации". Теперь пациенты государственных стационаров впервые в мире могут отслеживать сведения о ходе своего лечения в больнице онлайн.

Все для питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 130 тысяч раз москвичи воспользовались суперсервисом "Мой питомец" за полгода с момента запуска: с его помощью можно не только ознакомиться с информацией обо всех ветуслугах, которые предоставляет город, но и воспользоваться онлайн наиболее востребованными.

Запуск суперсервиса стал возможен благодаря Ветеринарной автоматизированной системе. К ней подключены все 26 городских ветклиник . Ветеринары могут использовать систему для учета информации о пациентах, записи результатов обследований, назначения лечения и прививок, выписки рецептов и других процедур.

Одна из ключевых возможностей суперсервиса – доступ к электронной амбулаторной карте. Он появляется, как только горожанин добавит на mos.ru сведения о питомце в личный кабинет.

Интерфейс карты состоит из интерактивных блоков – в них отображаются данные об актуальных записях к ветврачу (их можно отменять или переносить) и уже прошедших приемах, информация об обработках от эктопаразитов и глистов, вакцинациях, а также результаты исследований и анализов. При необходимости ее можно скачать – это может пригодиться в поездке.

Кроме того, создан один из самых популярных разделов – "Жизненные ситуации", где можно получить исчерпывающие ответы и алгоритмы действий. Эксперты городского комитета ветеринарии составили более 40 статей по 10 ключевым темам. Раздел расскажет о первых шагах для тех, кто завел кошку, собаку или необычного питомца, как подготовиться к путешествиям, что делать, если животное потерялось, и многое другое.

"Мой питомец" также позволяет записаться в ветклинику онлайн и вызвать специалиста на дом. Услуги доступны всем пользователям портала mos.ru.

Цифровые документы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для упрощения пользования всеми сервисами есть приложение "Мой ID": с его помощью можно собрать в одном месте сведения о 12 документах, в том числе российском и заграничном паспортах, ИНН, водительском удостоверении. Это делает процесс заполнения различных заявлений и онлайн-форм значительно проще, а также позволяет отправить данные доверенным лицам. Сведения о некоторых документах представлены в виде QR- или штрихкода, по которому можно получать услуги в столичных учреждениях.

Воспользоваться им может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru – достаточно авторизоваться в приложении с помощью своей учетной записи.

Информация, которую использует приложение, хранится не на телефоне пользователя, а в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями информационной безопасности. Кроме того, можно установить вход по ПИН-коду или отпечатку пальца.

Любая прогулка – экскурсия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Превратить обычную прогулку в увлекательную экскурсию можно с помощью портала "Узнай Москву". Он доступен не только на сайте, но и в мобильном приложении.

В системе собрана информация о более чем четырех тысячах различных исторических объектов – памятниках, музеях, парках, зданиях. Последний раздел – самый популярный: в прошлом году его посетили свыше 75,5 тысячи раз. В нем содержатся фотографии и описания более чем 2,3 тысячи старинных домов, усадеб и других сооружений, ставших неотъемлемой частью архитектурного облика столицы.

Кроме того, востребованы и маршруты. Это более 260 вариантов прогулок по Москве, составленных при участии краеведов, писателей, журналистов и самих жителей. К каждому маршруту приложен аудиогид, который можно включить в фоновом режиме. При этом в приложение встроен навигатор, который подсказывает, на какой улице свернуть и как пройти к следующей достопримечательности.

Школа высоких технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, "Московская электронная школа" (МЭШ) – это информатизация и цифровизация образования.

Информатизация – это обеспечение школ новым и безопасным для здоровья оборудованием: ноутбуками для учителей, интерактивными панелями, серверами, Wi-Fi-точками с высокоскоростным доступом в интернет, системой видеонаблюдения и турникетами на входе. В рамках МЭШ уже установлено более 36 тысяч точек доступа к Wi-Fi, более одной тысячи серверов, поставлено почти 33 тысячи ноутбуков для преподавателей и 13 тысяч интерактивных панелей.

Что получают родители?

Школа становится прозрачной и открытой: теперь оценки, актуальное расписание и домашние задания всегда под рукой – в едином Электронном журнале и дневнике.

В любой момент – по дороге на работу, во время обеденного перерыва или в свободную минуту – родители могут посмотреть, что получил ребенок за домашнее задание и как справился с контрольной, узнать, какие предметы даются лучше всего, быть в курсе последних школьных новостей. Там же в режиме чата можно напрямую обратиться к учителю, задать вопрос или предупредить, если школьник пропустит занятие по болезни или семейным обстоятельствам.

Москвичи уже хорошо знакомы с Электронным журналом и дневником: у сервиса 1,5 миллиона пользователей, 750 тысяч которых посещают ресурс еженедельно.

Еще одна часть МЭШ – это система "Проход и питание" ("Москвенок"). С ее помощью родитель видит, когда ребенок пришел в школу и не забыл ли поесть в столовой.

Что получают ученики?

Традиционные уроки теперь дополняет работа с интерактивной панелью и электронными материалами. Дети получают знания в привычной и интересной среде:

развивают воображение, рисуя стереометрические фигуры на интерактивной панели и рассматривая 3D-модели

учат уроки по электронным учебникам и оставляют прямо в них заметки

посещают виртуальные лаборатории

смотрят познавательные видео

знакомятся с профессиями в специально оборудованных кабинетах и играют в образовательные онлайн-игры

Причем учиться и углублять знания по любимым предметам можно и за пределами школы: при простуде из дома или в путешествиях на каникулах – для этого нужен только стабильный доступ в интернет. В библиотеке МЭШ хранятся учебники по всем предметам школьной программы – всего 287 учебников от издательств и 526 учебных пособий, а также 300 художественных произведений школьной программы.

А еще частью МЭШ является популярная у детей и учителей "Школа новых технологий" – это внеурочные занятия по робототехнике, на которых дети сами делают мобильные приложения и внедряют IoT-решения.

Что получают учителя?

Учитель в МЭШ сам выбирает формат учебника и сценарий урока и определяет, в чем технологии могут ему помочь. Бумажной волокиты становится меньше: не нужно вручную переписывать список класса, план урока и домашние задания. Оценки в электронный журнал проставляются в пару кликов с любого гаджета, а методический план автоматически подгружается из ранее загруженного календарно-тематического планирования.

Текущие средние баллы теперь рассчитываются компьютером, что помогает родителям сориентироваться в общей успеваемости ребенка.

Постепенно программа возьмет на себя проверку контрольных и домашних работ и прочую рутину. У учителя останется больше времени для общения с учениками и творчества: чтобы задействовать техническую оснащенность класса и сделать уроки интереснее.

Каждый день в течение месяца зрители будут узнавать об инновациях в столичных библиотеках и школах, интеллектуальном транспорте, технологиях для заботы о питомцах, блокчейне и многом другом. Смотрите "Техно" – "Умная Москва" по будням в 12:35 и 15:40 на телеканале Москва 24.

