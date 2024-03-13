Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Каждый второй житель Москвы уже имеет доступ к электронной медицинской карте. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что сервис начал работать для пациентов в январе 2020 года. Тогда граждане могли посмотреть в нем только протоколы осмотров врачей, результаты исследований и выписки из стационаров, сказал мэр.

За четыре года, продолжил градоначальник, медкарта стала удобнее и информативнее. По его словам, в детской доступна информация о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и другое, а взрослые могут внести показатели своего здоровья в спецдневник, посмотреть данные о больничных листах, найти направления на консультации, исследования и процедуры и записаться на них.

Также, отметил Собянин, появился раздел с данными о вызовах бригад скорой помощи и электронные рецепты, сам сервис человек может открыть в телефоне, если это понадобится.

Он подчеркнул, что в этом году запустили новый раздел "Мои госпитализации". Теперь пациенты государственных стационаров впервые в мире могут отслеживать сведения о ходе своего лечения онлайн, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что самым востребованным сервисом цифровой экосистемы столицы среди мужчин стала электронная медкарта по итогам прошлого года. В 2023 году свыше 1,2 миллиона мужчин заходили в свои медкарты и медкарты детей, также более 365 тысяч человек воспользовались услугой записи на прием к врачу.

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