Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва изменилась благодаря участию жителей в проекте "Активный гражданин", на данный момент реализовано более четырех тысяч решений. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, проведено уже более шести тысяч голосований, по результатам которых были благоустроены десятки улиц, площадей, бульваров и переулков. Кроме того, мнение жителей повлияло на сферу транспорта.

В частности, москвичи выбрали названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра, поддержали проект строительства Московских центральных диаметров, напомнил мэр. Также граждане дали названия бульварам и улицам, скверам, площадям, станциям метрополитена, виртуальному помощнику городского транспорта, первому речному электросудну.

В проекте были выбраны имена для обитателей "Городской фермы" ВДНХ, Московского зоопарка, "Москвариума". Недавнее голосование за имя для малышки-панды из столичного зоосада стало одним из самых популярных, подчеркивается в сообщении.

Собянин напомнил, что "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились более 6,7 миллиона человек.

Накануне стало известно, что на портале "Активный гражданин" запустят голосование по выбору имени для детеныша косатки Наи из центра океанографии и морской биологии "Москвариум".

Помимо этого, москвичи помогут составить программу семейных мероприятий для "Технограда" на ВДНХ в 2024 году. На портале "Активный гражданин" открылось голосование на соответствующую тему.

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