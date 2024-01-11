Москвичи составят программу семейных мероприятий в "Технограде" на 2024 год

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москвичи помогут составить программу семейных мероприятий для "Технограда" на ВДНХ в 2024 году. На портале "Активный гражданин" открылось голосование на соответствующую тему, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для участников подготовили пять вариантов ответов, но выбрать можно всего три. Среди предложений – семейные мастер-классы выходного дня, фестиваль по профориентации для подростков, тематические массовые мероприятия, фестиваль личностного развития для взрослых и консультации специалистов по профориентации. Также горожане могут предложить свои идеи.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" начал свою работу на ВДНХ в 2018 году. С момента открытия там подготовили свыше 1,1 тысячи профориентационных и образовательных программ по более чем 40 направлениям. В комплексе жители осваивают новые профессии, повышают квалификацию, получают различные навыки, а карьерные консультанты помогают людям найти свое призвание, сменить работу или трудоустроиться после перерыва.

Ранее в "Технограде" прошел бесплатный онлайн-курс "Профайлинг. Мимика и жестикуляция: как распознавать истинные намерения партнеров и пользоваться невербальными приемами в переговорах". Он был ориентирован на бизнесменов, желающих научиться вести переговоры с деловыми партнерами и выстраивать общение с клиентами для увеличения продаж, а также на тех, кто хотел развить коммуникативные навыки. Всего прошло четыре вебинара и одно очное занятие.

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