Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о столичных проектах, позволяющих горожанам освоить новую профессию, переобучиться и повысить квалификацию.

Получить новые профессиональные знания москвичи могут в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Проект предлагает желающим более тысячи программ.

"Все обучение проходит по трем направлениям: креатив, инновации и комфортный город. Преподаватели – сотрудники ведущих предприятий Москвы. Так, Дмитрий Романов после консультации и обучения в "Технограде" ушел из найма и открыл собственную компанию по производству промышленных решений в области герметизации кабелей и труб", – написал мэр.

Помимо этого, центр развития карьеры "Технограда" реализует проект "Мама онлайн". В рамках него для женщин проводят бесплатные дистанционные занятия, на которых они могут освоить цифровую специальность или основы ведения собственного бизнеса.

Открыть и развивать свое дело горожанам также помогают специалисты "Малого бизнеса Москвы". Они оказывают консультационную, образовательную и информационную поддержку начинающим предпринимателям. На портале представлено более 35 онлайн-сервисов.

Ранее Собянин сообщил, что в "Московской технической школе" за 2,5 года обучились более 1,2 тысячи человек. Самыми популярными курсами стали: "Машинное обучение", "Аддитивные технологии", "Теоретические основы фотоники" и другие направления.

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