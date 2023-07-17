Около 400 помощников врачей обучили в Москве

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Около 400 помощников врачей обучили в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что программа проходила в очном формате и длилась более 50 академических часов. Она состояла из двух частей: первую посвятили организационным и коммуникационным вопросам, навыкам работы с ЕМИАС и цифровыми инструментами, вторая была направлена на проверку полноты знаний медицинских вопросов и специфики заболеваний, входящих в программу динамического наблюдения.

По словам Раковой, помощники врачей обеспечивают постоянную коммуникацию между пациентом с хроническими заболеваниями и врачом. Они следят за состоянием пациентов, консультируют их по вопросам самоконтроля и льготного лекарственного обеспечения, напоминают об обследованиях, рассказывают о правилах здорового образа жизни.

Заммэра подчеркнула, что проект призван не только увеличить продолжительность жизни граждан с хроническими заболеваниями, но и улучшить ее качество. Медики следят за состоянием пациентов в динамике. Например, если они увидят в ЕМИАС факт вызова скорой или врача на дом, то могут пригласить пациента на прием, не дожидаясь планового визита.

"Сегодня 400 помощников врачей на связи с москвичами <...>, при необходимости их число увеличат до 600 специалистов", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Ранее в Кадровом центре Депздрава заработала новая образовательная программа для врачей общей практики. Она сфокусирована на современных методах диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

В январе сообщалось, что с 2021 года в Кадровом центре организовали более 50 тысяч занятий. По словам Сергея Собянина, непрерывное развитие навыков и повышение уровня квалификации врачей является приоритетным направлением для столичного здравоохранения.

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