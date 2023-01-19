Собянин: больше 50 тыс занятий для врачей провели в кадровом центре Депздрава Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2021 года в кадровом центре столичного департамента здравоохранения для врачей организовали более 50 тысяч занятий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, непрерывное развитие навыков и повышение уровня квалификации врачей является приоритетным направлением для столичного здравоохранения. Созданный в 2021 году центр не имеет аналогов в России и Восточной Европе.

"В центре разработано больше 40 программ дополнительного профессионального образования и тренингов для повышения квалификации врачей. В общей сложности провели больше 50 тысяч занятий", – сообщил мэр.

В стенах учреждения медики имеют возможность отрабатывать навыки на практике во время обучения и бесплатных тренингов благодаря специальному оборудованию.

Также центр проводит оценку профессиональных навыков врачей. В 2022 году ее прошли 20,5 тысячи специалистов медицинской отрасли. По словам мэра, это позволяет повысить качество медуслуг в городе.

В начале декабря в кадровом центре Депздрава Москвы стартовал новый этап образовательной программы для врачей общей практики по трем направлениям: гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Образовательная программа включает 13 модулей.

В случае успешного прохождения программы обучение засчитывается в системе непрерывного медобразования по соответствующему направлению.



Собянин: в Кадровом центре Депздрава разработано свыше 40 образовательных программ

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