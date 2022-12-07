В Москве введут пошаговые алгоритмы диагностики по профилям нефрологии и ревматологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве появятся пошаговые алгоритмы оказания медицинской помощи по профилям нефрологии и ревматологии. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице начали создавать "клиентские пути" в онкологии три года назад. Ракова пояснила, что речь идет о создании алгоритмов оказания медпомощи, фиксации ответственного на каждом этапе и обеспечение преемственности.

"На сегодняшний день мы добились определенных результатов. Мы четко знаем, за какого пациента в какой части города должна отвечать поликлиника с точки зрения своевременного подозрения на наличие онкологического заболевания. Каждый центр амбулаторной онкологической помощи четко понимает, за каких пациентов он отвечает персонально по соблюдению сроков, стандартов проведения всех исследований, верификации диагноза", – сказала Ракова.

Она пояснила, что некоторые стационары ответственны за ведение пациента с учетом оказания первичной медицинской помощи, при побочных эффектах и при прогрессировании заболевания.

Ранее Ракова рассказала, что на базе кадрового центра Депздрава в Москве начался новый этап образовательной программы для врачей общей практики. По ее словам, обучение проводится по трем новым направлениям, а образовательная программа состоит из 13 модулей.



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