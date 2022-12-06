Строительство детско-взрослой поликлиники завершили в Свиблове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили строительство детско-взрослой поликлиники на улице Уржумской в столичном районе Свиблово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"В настоящее время идут пусконаладочные работы, готовятся документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что здание построили в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. У него имеются отдельные входы для детской и взрослой поликлиник, зоны комфортного ожидания, система навигации, современное медоборудование, доступность для маломобильных граждан.

В пресс-службе отметили, что площадь поликлиники составляет 11 507 квадратных метров. В четырехэтажном здании разместятся гардеробные, вспомогательные и технические помещения, кладовые, медицинский архив, зона приема анализов, аптека, кабинеты специалистов и различной диагностики, зона администрации, конференц-залы.

Прилегающую к поликлинике территорию благоустроили и озеленили. Там появились велопарковка и современная детская площадка.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в настоящее время в Москве строятся 18 новых детских поликлиник. По ее словам, общая площадь учреждений составляет около 170 тысяч квадратных метров. Здания будут многофункциональными.

До этого сообщалось, что в ходе благоустройства территорий столичных поликлиник специалисты высадили около 11 тысяч деревьев и кустарников, а также около 15 тысяч цветов.



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