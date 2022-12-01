Строительство 18 детских поликлиник ведется в Москве – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время в Москве строятся 18 новых детских поликлиник. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту, который при этом учитывает все требования нового московского стандарта", – отметила заммэра.

Общая площадь учреждений составляет около 170 тысяч квадратных метров. Здания будут многофункциональными.

Одним из крупных объектов станет поликлиника на Дмитровском шоссе. Общая площадь семиэтажного здания составит 15,1 тысячи квадратных метров. В фойе учреждения разместят комфортную мебель, а в медицинских кабинетах – современное оборудование.

До этого сообщалось, что в ходе благоустройства территорий столичных поликлиник специалисты высадили около 11 тысяч деревьев и кустарников, а также около 15 тысяч цветов. В числе деревьев горожане могут встретить липы, клены, рябины, кустарники – боярышник, сирень, иргу и другие растения. Возраст саженцев составляет от 2 до 5 лет.



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