Нейросети обрабатывают 50% лучевых исследований в московских поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Половину лучевых исследований в столичных поликлиниках обрабатывают сервисы на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Доля обрабатываемых умными алгоритмами исследований существенно выросла – на сегодня сервисы искусственного интеллекта анализируют уже половину всех лучевых снимков пациентов московских поликлиник", – отметил замруководителя департамента здравоохранения столицы Илья Тыров.

По его словам, подобные системы оказывают помощь врачам в работе. Сервисы сокращают время постановки диагнозов, одновременно повышая качество исследований. Они используются для анализа материалов исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии, КТ и МРТ.

Также с помощью программ искусственного интеллекта можно найти признаки развития злокачественных опухолей в легких, коронавируса, ишемической болезни сердца и других заболеваний.

В настоящее время 40 подобных сервисов используют в работе 150 московских рентгенологов, в том числе детских.

Производительность работы врачей-рентгенологов в Москве повысили в 2 раза. Этого удалось достичь благодаря работе системы лучевой диагностики под названием "референс-центр". Время подготовки заключения сократилось на 75% – с 27 до 6,5 часа.



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