Более 4 тыс человек подали заявки на работу в новых скоропомощных комплексах – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжается набор сотрудников для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах (ССК). С момента начала программы на должности врачей, среднего медицинского, а также немедицинского персонала поступило более 4 тысяч заявок, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Наибольшее количество заявок прислали врачи-хирурги и врачи – анестезиологи-реаниматологи, порядка 340 и более 280 соответственно. На третьем месте по активности врачи-терапевты, которые подали более 230 заявок", – приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Также активно откликаются на вакансии акушеры-гинекологи и врачи – травматологи-ортопеды. От них на сайт проекта поступило в общей сложности порядка 350 заявок, уточнила она. Кроме того, более 1 тысячи заявок поступило на должности среднего медицинского персонала.

Ракова отметила, что абсолютное большинство заявок – 3,4 тысячи – поступило из Москвы и области. Отбор кандидатов проходит в несколько этапов: оценка резюме, телефонное интервью, независимая профессиональная оценка компетенций и собеседование с представителем работодателя. На заключительном этапе состоится групповое посещение одного из стационаров, где создается скоропомощной комплекс.

"Помимо профессиональных знаний и умений, потенциальным сотрудникам необходимо обладать способностью работать в команде, коммуникативными навыками, стрессоустойчивостью и рядом других качеств", – говорится в сообщении.

Помимо этого, будущим сотрудникам ССК предстоит пройти комплексную образовательную программу, включающую узкоспециализированные модули для врачей и среднего медперсонала, а также тренинги по принципам организации работы в скоропомощных комплексах и отработке коммуникативных навыков и другие.

"При разработке оценочной базы, включающей задания и тесты, учли современные требования и стандарты, принятые в соответствующих областях медицины", – говорится в сообщении.

Для работы в шести ССК планируют дополнительно привлечь порядка 2 тысяч человек, включая 500 врачей, 1 тысячу сотрудников из числа медицинского персонала и около 500 административных работников.

Подать заявку на интересующую вакансию можно на сайте проекта командапервых.москва. В случае возникновения вопросов соискатели могут обратиться на горячую линию по телефону: +7 (499) 144-00-31.

Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. Программы повышения квалификации, оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов городской системы здравоохранения проводятся на площади более 4 тысяч квадратных метров. Центр оснащен более чем 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что современные скоропомощные стационарные комплексы будут работать при больнице имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, при Боткинской больнице, на территории городских клинических больниц № 15 имени Филатова и имени Буянова, на базе городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.



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