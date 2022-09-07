Сотрудники скоропомощных комплексов Москвы пройдут обучение по более чем 70 программам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрудники скоропомощных комплексов столицы пройдут обучение по более чем 70 программам, которые подготовили главные внештатные специалисты Депздрава Москвы, эксперты Кадрового центра и практикующие врачи медучреждений города, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что современные скоропомощные комплексы являются не просто оснащенными больничными корпусами – они стали переосмыслением всего процесса оказания срочной медпомощи.
"Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности. Помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде", – рассказала заммэра.
Такое обучение, по словам Раковой, поможет медикам еще эффективнее и слаженнее взаимодействовать с пациентами и оказывать качественную и оперативную помощь.
Заместитель мэра уточнила, что обучение будет организовано в разных форматах и на нескольких площадках. Для врачей проведут как онлайн-занятия, так и офлайн. Касаемо площадок, будет предложено пройти обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения, медколледжах, главных клиниках столицы и на тренировочном полигоне в Сокольниках, где специалисты подготовили настоящие приемное отделение, диагностические палаты и операционные.
Ключевым этапом программы станет отработка протокола медоценки пациентов. При этом, как пояснила Ракова, сценарии занятий предусматривают разные варианты действий, в том числе экстренные ситуации, например внезапное отключение электроэнергии.
Скоропомощные стационарные комплексы начнут работу в 2023 году. Они откроются, в том числе в Институте Н. В. Склифосовского, ГКБ имени В. В. Вересаева и на базе Боткинской больницы.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы вместе с врачами готовится приступить к практической апробации нового стандарта экстренной медицинской помощи. Как отмечал Сергей Собянин, такой стандарт включает в себя шесть принципов. Первый из них заключается в единых медицинских алгоритмах.
Так, специалисты разработали пошаговые алгоритмы, которые охватывают свыше 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Они описывают действия врачей с момента поступления пациента до начала лечения.
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