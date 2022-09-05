Новый центр экстренной помощи заработает в Москве в начале 2023 года

Уже в начале 2023 года в столице заработает новейший центр экстренной помощи. Там откроют восемь реанимаций и сделают вертолетную площадку.

А еще в новом комплексе будут комнаты для общения родственников с врачом. Они смогут обсудить диагноз и план лечения, а если понадобится, то пригласят и психолога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.