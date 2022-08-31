Движение перекроют на ряде улиц в Тверском районе утром 6 сентября из-за крестного хода

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В Тверском районе будет ограничено движение транспорта в связи с проведением крестного хода утром во вторник, 6 сентября, сообщает Дептранс Москвы.

Отмечается, что перекрытия будут действовать с 11:00 до 11:20 на участках Петровского бульвара, Крапивенского переулка и улицы Петровки.

Так, движения транспорта не будет на улице Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровки, а также будет закрыт для проезда участок Петровского бульвара от Крапивенского переулка до улицы Петровки.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября движение ограничат на Авиамоторной и Гжатской улицах, а также в Малом Знаменском переулке из-за строительных работ.

На Авиамоторной улице ограничения продлятся до 30 декабря текущего года. В Малом Знаменском переулке между тем до 30 сентября будет частично перекрыта одна полоса. На Гжатской улице с осени начнется реконструкция инженерных сетей, полностью снять ограничения для транспорта планируется к 25 января 2023 года.