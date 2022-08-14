Движение ограничат в 1-м Красногвардейском проезде с 15 августа по 30 сентября

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Движение транспорта будет ограничено в 1-м Красногвардейском проезде с 15 августа по 30 сентября 2022 года из-за проведения строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что автомобили поедут по одной полосе частично с переразметкой проезжей части на участке местного проезда в районе дома 19 по 1-му Красногвардейскому проезду с 15 по 30 августа.

Кроме того, движение транспорта будет организовано по одной полосе на участке местного проезда в районе дома 22 по 1-му Красногвардейскому проезду с 5 по 30 сентября.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.