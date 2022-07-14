В Москве перекроют движение на нескольких улицах с 29 июля

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто из-за ремонтных работ по замене асфальта, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Так, будут перекрыты:

с 29 июля по 4 августа – Большой Власьевский и Глазовский переулки;

с 5 июля по 8 августа – Малый Могильцевский и Большой Могильцевский переулки;

с 9 по 18 августа – Денежный переулок;

с 19 по 25 августа – переулок Сивцев Вражек и Малый Власьевский переулок.

Дептранс попросил водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее в ведомстве сообщили, что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда.