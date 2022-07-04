Участок Жукова проезда перекроют с 9 июля из-за строительных работ

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С 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что полное перекрытие движения затронет участок от дома 19 по Жукову проезду до дома 20, строения 4 по улице Летниковская.

Ранее Дептранс предупредил, что автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка (от дома 6 до дома 9) будет перекрыто с 23:00 1 июля до 06:00 20 июля. Там будут проводиться работы по благоустройству.

Отмечается, что полностью перекрыть движение вынуждает большое количество инженерных коммуникаций. Информационные щиты подскажут автомобилистам возможные маршруты объезда.