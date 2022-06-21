Движение на ряде участков улицы Брусилова ограничат на полгода с 27 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На ряде участков улицы Брусилова в районе Южное Бутово с 27 июня 2022 года по 28 января 2023 года будет ограничено движение транспорта. В пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что это связано с реализацией строительных работ.
По данным департамента, движение будет ограничено на участке местного проезда в районе дома 9 по улице Брусилова с 27 июня до 20 июля 2022 года круглосуточно. Кроме того, на участках улицы Брусилова в районе дома 9 с 18 июля до 18 августа 2022 года круглосуточно будет ограничено движение. Проезд транспорта сохранят по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска их движения.
Также с сохранением движения транспортных средств по одной полосе в каждом направлении с 15 августа до 30 сентября 2022 года круглосуточно будут действовать ограничения от дома 9 до дома 1, а с 15 сентября до 30 октября 2022 года круглосуточно – от дома 11 до дома 13. С 10 октября до 25 декабря 2022 года движение круглосуточно ограничат в районе дома 13, а с 15 декабря 2022 года до 28 января 2023 года – в районе дома 15.
В департаменте добавили, что ограничения также будут действовать на следующих участках:
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