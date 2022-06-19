Движение на Новопеределкинской улице ограничат с 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение ограничат на трех участках Новопеределкинской улицы на западе столицы из-за строительства инженерных сетей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 20 июня в круглосуточном режиме будут перекрыты по две полосы движения в каждую сторону в районе пересечения с Боровским шоссе. А с 21 июня по одной полосе в каждом направлении перекроют в районе домов 15 и 11А по Новопеределкинской улице.

Уточняется, что ограничения будут действовать до весны, 28 февраля 2023 года. Автомобилистов призывают заранее планировать свои маршруты.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на некоторых участках Амурской улицы из-за строительства инженерных сетей. Ограничения будут действовать с 23 июня по 30 октября текущего года.

