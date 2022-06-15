В Москве обновят 22 тыс пешеходных переходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве специалисты обновят разметку на 22 тысячах пешеходных переходов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время разметили 12 тысяч зебр, всего сделаем 22 тысячи", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что в первую очередь обновляется разметка около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

По словам заммэра, дорожная разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов российского производства.

"Чтобы зебра была хорошо видна на дороге в темное время суток, в состав материала добавляют светоотражающие стеклошарики", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что разметку наносят преимущественно поздно вечером и ночью с частичным ограничением движения транспорта.

Работы по ремонту дорог начались в столице в конце апреля. По словам Бирюкова, в этом году планируется отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

По словам заммэра, при эксплуатации дорог возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения. Интенсивный трафик и резкие перепады температуры также влияют на разрушение дорожного полотна.