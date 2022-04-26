Работы по текущему ремонту дорог стартовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по ремонту дорог начались в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году планируем отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий, работы уже начались на МКАД и Третьем транспортном кольце", – отметил Бирюков.
По словам заммэра, при эксплуатации дорог возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения. Интенсивный трафик и резкие перепады температуры также влияют на разрушение дорожного полотна.
Бирюков добавил, что ремонт будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В Москве для мониторинга состояния улично-дорожной сети работают 15 передвижных дорожных лабораторий, осуществляющие сбор информации о проблемных участках и контролирующие качество работ.
В 2022 году планируется обновить все участки Бульварного кольца, Кремлевское кольцо от Боровицкой до Старой площади, Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, а также Новую Басманную, Бакунинскую улицы и ряд других.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что в столице приступили к работам по обновлению дорожной разметки после зимнего сезона. Он уточнил, что разметку собираются нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов, а общая протяженность линий будет больше 15 тысяч погонных километров.
По словам заммэра, дорожная разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов. Она будет обновлена на основных магистралях и улицах, в частности около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров.
Работы по ремонту дорог стартовали в Москве
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