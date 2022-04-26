Москву украсят 14 млн разноцветных тюльпанов к майским праздникам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

К майским праздникам столицу украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов. Цветы появятся на набережных, улицах, площадях и в скверах, а также в общественных пространствах, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Осенью сотрудники городских служб провели работы по высадке луковиц тюльпанов, традиционно они распустятся к майским праздникам. В этом году столичные набережные, улицы, площади и скверы, общественные пространства украсят почти 14 миллионов тюльпанов, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – отметил Бирюков.

По словам заммэра, в городе удалось высадить тюльпаны разных сортов. Среди них – "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового цвета.

Всего в текущем году столицу украсят более 55 миллионов цветов. Самые большие и заметные цветники традиционно будут на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

Ранее сообщалось, что около 1,5 миллиона луковичных цветов распустится на ВДНХ к началу мая. Горожане смогут увидеть полмиллиона тюльпанов 65 сортов, сциллы, нарциссы и рябчики. В общей сложности цветы займут более 1,7 гектара территории, больше всего их будет на Центральной аллее.

