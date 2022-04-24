Около 1,5 млн луковичных цветов распустится на ВДНХ к началу мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 1,5 миллиона луковичных цветов распустится на ВДНХ к началу мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Горожане смогут увидеть полмиллиона тюльпанов 65 сортов, сциллы, нарциссы и рябчики. В общей сложности цветы займут более 1,7 гектара территории, больше всего их будет на Центральной аллее.
"Самое раннее цветение – у тюльпанов сорта "шоувиннер" и его гибридов. Ими можно будет полюбоваться около памятника В. И. Ленину перед павильоном № 1 "Центральный". Вокруг 14 фонтанов аллеи распустятся белые тюльпаны "хакун" и белые нарциссы с солнечной сердцевиной", – говорится в сообщении.
Также у раки главного входа, на южной петле и в южном розарии появятся сциллы с тонкими светло-сними лепестками. Рябчиков можно будет найти у павильона № 64 "Оптика" и в Нальчикском сквере. У "Москвариума" вырастут розовые тюльпаны ("джамбо пинк"), в Рязанском сквере – красные ("абба"), у фонтана "Дружба народов" – клумбы с "принцессой ирен", а в парке "Останкино" – сиреневые ("перпл прайд") и темно-бордовые ("блэк хиро").
"Летом на территории главной выставки распустятся свыше 300 видов цветов. На месте луковичных специалисты высадят более полумиллиона однолетних и многолетних растений – всего 245 разновидностей", – добавляется в сообщении.
Сегодня москвичи могут встретить на ВДНХ крокусы, галантусы, хионодоксы и подснежники.
Ранее сообщалось, что Ботанический сад биологического факультета МГУ на Воробьевых горах открылся для посетителей. До конца апреля сад будет работать с 10:00 до 19:00 без выходных. Кроме того, там начали проводить экскурсии по первоцветам, которые продлятся до 1 мая.
В "Аптекарском огороде" распустился первоцвет обыкновенный
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