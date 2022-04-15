Ботанический сад МГУ на Воробьевых горах открылся для посетителей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ботанический сад биологического факультета МГУ на Воробьевых горах открылся для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба университета.

До конца апреля сад будет работать с 10:00 до 19:00 без выходных. Кроме того, начинают проводить экскурсии по первоцветам, которые продлятся до 1 мая.

"Вы увидите раннецветущие растения не только средней полосы России, но и других регионов нашей страны, Европы, Северной Америки. Сейчас они образуют под деревьями красочные ковры", – говорится в сообщении.

В настоящее время в саду можно увидеть пушкинию пролесковидную, чистяк весенний, белоцветник весенний и другие растения.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылся традиционный весенний фестиваль цветов. За первые часы работы площадку посетили более тысячи человек. Посетители уже могут увидеть на территории сада галантусы, крокусы, хохлаток, морозники и белокопытник. А в пик цветения сад будет покрыт ковром из первоцветов.

