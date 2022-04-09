В "Аптекарском огороде" открылся ежегодный фестиваль цветов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылся традиционный весенний фестиваль цветов. За первые часы работы площадку посетили более одной тысячи человек. Об этом ТАСС рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.
"Сегодня мы открыли наш ежегодный весенний фестиваль цветов. Сейчас половина территории сада покрыта снегом, но на оттаявших полянках можно увидеть более 20 видов подснежников", – сказал Ретеюм.
Также посетители уже могут увидеть на территории сада галантусы, крокусы, хохлаток, морозники и белокопытник. А в пик цветения сад будет покрыт ковром из первоцветов.
Ретеюм отметил, что фестиваль цветов можно разделить на три этапа.
"Во время первого этапа как раз можно увидеть подснежники и прочие первоцветы. Во время второго этапа начнется пик весны, и тогда зацветут сотни сортов тюльпанов, гиацинты, форзиции, рододендроны. А уже потом зацветут сакура и магнолия", – пояснил директор "Аптекарского огорода".
Цветение сакуры может начаться в конце апреля или начале мая. Примерно в это же время зацветут яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль и черемуха. Тогда же распустятся теплолюбивые магнолии, которые успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.
Весенний фестиваль цветов продлится до 5 июня.
Первые подснежники распустились в "Аптекарском огороде" еще в феврале. А 18 марта стало известно, что в оранжереях расцвели первые нарциссы, гиацинты, тюльпаны.
Москвичи выстроились в очереди в "Аптекарском огороде"
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