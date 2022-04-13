Фестиваль цветов и фермерских продуктов пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
На ВДНХ с 15 по 17 апреля пройдет фестиваль цветов и фермерских продуктов Green City, в котором примут участие свыше 80 российских брендов.
Мероприятие состоится около фонтана "Каменный цветок".
"В течение трех дней москвичи и гости столицы смогут выбрать и приобрести натуральные продукты, растения для сада и дома, а также органическую косметику", – отмечается на сайте выставки.
В фестивале примут участие фермеры, сыроделы и пекари.
"Здесь можно будет приобрести кремы на основе растений, кедровых орехов, витаминные мази и сыворотки, средства по уходу за домом без вреда для домашних животных и окружающей среды", – добавляется в сообщении.
Все желающие смогут посетить фестиваль с 10:00 до 19:00, вход свободный.
9 апреля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылся традиционный весенний фестиваль цветов. Цветение сакуры может начаться в конце апреля или начале мая. Примерно в это же время зацветут яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль и черемуха. Тогда же распустятся теплолюбивые магнолии, которые успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.
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