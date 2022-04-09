В Москве открылась выставка "Мотовесна". Она проходит в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

Продлится выставка до 10 апреля. По одному билету гости могут посетить экспозиции Motorsport Expo, "Велокульт", "ЕДрайв", а также увидеть гоночную технику, велосипеды, электротранспорт и даже яхты.

Традиционно на этой выставке есть стенд и у Дептранса Москвы. Там обучают навыкам первой медицинской помощи и проводят мастер-классы по безопасной езде по городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.