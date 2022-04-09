Традиционный мотопарад пройдет в Москве 30 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городской мотопарад пройдет в Москве 30 апреля. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов на выставке техники для активных видов спорта "Мотовесна-2022".

"Приглашаем всех – и любителей мотоспорта, просто тех, кто любит мотоцикл, и организованные мотоклубы – принять участие в мотопараде", – сказал Ликсутов.

Жеребьевка среди клубов для участия намечена на 22 апреля.

Ликсутов отметил, что за прошлый год количество мотоциклистов в столице увеличилось на 10 тысяч. Всего в городе около 100 тысяч человек передвигаются на мотоциклах. Также с 2018 года на 25% увеличилось число москвичей, которые получили право управления этим видом транспорта.

Ранее сообщалось, что московский фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" одержал победу в номинации "Лучший городской праздник" национальной премии событийной индустрии "Событие года". В 2021 году в центре города было построено 12 дизайнерских садов.

