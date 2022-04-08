Рок-фестиваль "Нашествие" перенесен на лето 2023 года

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Крупнейший в стране музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" состоится летом 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года. "Нашествие" переносится на год", – говорится в сообщении.

Причины организаторы мероприятия не уточнили. По заявлению оргкомитета, все ранее приобретенные билеты будут действительны. О точных датах и месте фестиваля сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что фестиваль авторского документального кино "Артдокфест" не состоится в РФ в 2022 году. В пресс-службе фестиваля также подтвердили эту информацию. Там пояснили, что зрители, купившие билет на показ в кинозале, получат бесплатный доступ к онлайн-просмотру выбранного фильма.

