Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Музыкальный фестиваль Park Live не состоится в Москве в 2022 году. Об этом сообщается на странице организаторов в социальной сети "ВКонтакте".

"Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам", – говорится в сообщении.

Мероприятие переносится на 2023 год. Организаторы Park Live отметили, что при благоприятном стечении обстоятельств некоторые артисты намерены выступить на фестивале в следующем году.

Фестиваль Park Live проводится в Москве с 2013 года. В 2020 и 2021 годах концерты не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль "Дикая мята – 2022" пройдет в запланированные даты, несмотря на отказ от выступлений иностранных артистов.