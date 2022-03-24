Фестиваль "Кинотавр" не состоится в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Российский фестиваль "Кинотавр", который планировалось провести в Сочи осенью, не состоится. Об этом сообщил президент смотра Александр Роднянский.
Он назвал "Кинотавр" одним из самых известных культурных брендов в России.
"Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами", – цитирует Роднянского ТАСС.
Московский международный кинофестиваль, запланированный на конец апреля, также решили перенести. Он пройдет во второй половине текущего года. Соответствующее решение было принято в связи с многочисленными обращениями участников и партнеров фестиваля. На фоне последних событий в мире они не могут приехать в Россию или отправить конкурсные картины, если те хранятся на пленках или жестких дисках. В некоторых случаях согласие на участие в фестивале не дают продюсеры фильмов.
Также стало известно, что Каннский фестиваль не будет принимать официальные делегации из России в 2022 году. Организаторы киносмотра заявили, что не допустят россиян к участию до тех пор, пока ситуация на Украине не будет урегулирована на условиях, удовлетворяющих ее народ.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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