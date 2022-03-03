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Москва 24

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21:04

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила помощи у правительства РФ

культуракино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о помощи организациям кинопоказа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к председателю правительства Российской Федерации М. В. Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года", – указано в письме.

В тексте обращения также указано, что ассоциация участвует в разработке мер по поддержке организаций малого и среднего бизнеса, а также минимизации ущерба от санкций для российских кинотеатров.

Указывая на 2020 год, владельцы кинотеатров приводят в пример поддержку организаций кинопоказа в пандемию коронавируса.

"Министерство культуры РФ и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны", – подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации на Украине крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается.

В числе таковых – Warner Bros., Paramount, Universal и Disney.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Российские кинохиты возвращаются на экраны

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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